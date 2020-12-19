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Сауль Альварес – Каллум Смит: где смотреть бой и когда начало

19 декабря, 22:21

Елена Павлова Елена Павлова

Самый техничный боксер мира против непобежденного британца

Уже в воскресенье утром любителей бокса ждет мегабой в США. В Сан-Антонио сойдутся чемпион мира в четырех категориях Сауль Канело Альварес и чемпион WBA и The Ring во 2-м среднем весе Каллум Смит. Также на кону схватки мексиканца и британца будет стоять вакантный титул WBC во 2-м среднем весе. Альварес – Смит онлайн-трансляция доступна на нашем сайте со всеми интересными подробностями.

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Прямую трансляцию боксерского вечера осуществляет стриминг DAZN. Поединки андеркарда стартуют в 3:00 по Киеву. Начало боя Альварес – Смит ориентировочно запланировано на 6:00 по Киеву.

Сауль Альварес – Каллум Смит

Сауль Альварес – Каллум Смит / Фото: DAZN

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Ранее украинский супертяж Александр Усик дал прогноз на бой Канело и Смита: "Я думаю, что в боксе у каждого есть шанс. Смит обладает хорошими навыками, но мне кажется, что Альварес выше него на два уровня".

Для британца Смита это будет третья защита титула, который он завоевал в сентябре 2018-го, нокаутировав своего соотечественника Джорджа Гроувза. Тогда как Альварес в своем последнем поединке нокаутировал россиянина Сергея Ковалева.

Смотрите, как ранее раскручивали поединок Альварес-Ковалев

Проморолик боя Альварес – Ковалев

Все подробности в спецтеме Бои в этот уикенд

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бой где смотреть Сауль Альварес Каллум Смит
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