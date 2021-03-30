Українська
$ 27,97
32,97
  1. Новости спорта
  2. Новости бокса

Саша – это Саша: менеджер об уходе Усика в UFC

30 марта, 09:22

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Эгис Климас все еще надеется на бой украинского боксера с Энтони Джошуа

Возможный переход Александра Усика в смешанные единоборства вызвал неоднозначную реакцию. На прошлой неделе мы писали, что Усик собрался в UFC, не дождавшись боя с Джошуа. Кто-то считает, что боксер пошутил, а кто-то думает, что подобное вполне может случиться.

Реклама

Высказал свое мнение и менеджер украинского боксера Эгис Климас:

"По поводу следующего боя Саши Усика мы ведем переговоры с WBO. Думаю, что там поступят честно и отдадут нам бой с Энтони Джошуа. По крайней мере, мы надеемся на это. Если же Джошуа будет драться с Тайсоном Фьюри, тогда Александр будет биться с Джо Джойсом.

Заявление Усика о UFC? Не мне же выходить в клетку. Саша есть Саша. Возможно, это и осуществится. Кто знает".

Александр Красюк, Эгис Климас и Александр Усик

Александр Красюк, Эгис Климас и Александр Усик / Фото: Reuters

В ближайшее время, до 15 апреля, Фьюри и Джошуа должны объявить место своего первого боя. Напомним, британские супертяжи подписали контракт на два поединка. Если же стороны не найдут подходящую арену, то вполне возможно, что их встреча на ринге отложится.

Реклама

Ранее менеджер высказал версию, почему Усик хочет уйти от Кличко.

Смотрите, как Александр бросает мяч весом 12 кг:

Усик занимается с большим мячом

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

бокс комментарий Александр Усик UFC Эгис Климас
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

На кого похожа дочь Владимира Кличко: сравниваем с детским фото его бывшей невесты
На кого похожа дочь Владимира Кличко: сравниваем с детским фото его бывшей невестыБокс
Бывшая невеста Кличко показалась с новым бойфрендом, но вспомнила и о боксере
Бывшая невеста Кличко показалась с новым бойфрендом, но вспомнила и о боксереБокс
Самый странный бой года: боксер падал от каждого удара и дважды вылетал за канаты
Самый странный бой года: боксер падал от каждого удара и дважды вылетал за канатыБокс
Парень из McDonald’s завоевал пояс Усика, вырубив поляка: видео нокаута
Парень из McDonald’s завоевал пояс Усика, вырубив поляка: видео нокаутаБокс
Бой Лобова и Беринчика не состоится в WWFC. Лига опровергла давний интерес к бойцу-ММА
Бой Лобова и Беринчика не состоится в WWFC. Лига опровергла давний интерес к бойцу-ММАБокс
Лежал и не двигался: украинский боксер чуть не убил чемпиона Европы по кикбоксингу
Лежал и не двигался: украинский боксер чуть не убил чемпиона Европы по кикбоксингуБокс

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять