Саша – это Саша: менеджер об уходе Усика в UFC

Эгис Климас все еще надеется на бой украинского боксера с Энтони Джошуа

Возможный переход Александра Усика в смешанные единоборства вызвал неоднозначную реакцию. На прошлой неделе мы писали, что Усик собрался в UFC, не дождавшись боя с Джошуа. Кто-то считает, что боксер пошутил, а кто-то думает, что подобное вполне может случиться.

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Высказал свое мнение и менеджер украинского боксера Эгис Климас:

"По поводу следующего боя Саши Усика мы ведем переговоры с WBO. Думаю, что там поступят честно и отдадут нам бой с Энтони Джошуа. По крайней мере, мы надеемся на это. Если же Джошуа будет драться с Тайсоном Фьюри, тогда Александр будет биться с Джо Джойсом. Заявление Усика о UFC? Не мне же выходить в клетку. Саша есть Саша. Возможно, это и осуществится. Кто знает".

Александр Красюк, Эгис Климас и Александр Усик / Фото: Reuters

В ближайшее время, до 15 апреля, Фьюри и Джошуа должны объявить место своего первого боя. Напомним, британские супертяжи подписали контракт на два поединка. Если же стороны не найдут подходящую арену, то вполне возможно, что их встреча на ринге отложится.

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Ранее менеджер высказал версию, почему Усик хочет уйти от Кличко.

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