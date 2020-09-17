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"Саня закинул интригу": Гвоздик, который завершил карьеру, вернулся к тренировкам с грушей

17 сентября, 17:15

Елена Павлова Елена Павлова

Украинский боксер работает в лагере Василия Ломаченко в США

В июне известный украинский боксер полутяжелого веса (до 79,4 кг) Александр Гвоздик неожиданно решил завершить спортивную карьеру. Для многих новость об уходе 33-летнего бывшего чемпиона мира по версии WBC тогда стала шоком. Но прошло буквально три месяца и харьковский боец возобновил тренировки. А в сети уже заговорили о его возвращении в ринг.

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На своей страничке в Instagram Александр выложил видео, на котором он работает с грушей, а рядом в том же зале к бою с Теофимо Лопесом готовится украинец Василий Ломаченко. "Разогрев", — подписал ролик Гвоздик. "Ждем возвращения, чемпион. Саня закинул интригу", – тут же начали писать его фоловеры. А один из них отметил: "Немного тренировок с Папаченко и у нас будет еще один чемп!"

INSTAGRAM

Ранее тренер Александра Гвоздика рассказал о причине ухода украинского боксера. Тедди Атлас во всем винит пандемию коронавируса, которая остановила соревнования.

Александр Гвоздик с женой
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Александр Гвоздик с женой / Фото: Instagram

На любительском ринге Гвоздик успел стать победителем Универсиады и бронзовым призером Олимпиады-2012. В профи украинец провел 18 поединков, одержав 17 побед, 14 из которых – нокаутом. В последнем бою в октябре 2019 года в Филадельфии Гвоздик проиграл россиянину Артуру Бетербиеву нокаутом в 10-м раунде и лишился пояса WBC, хотя к тому моменту лидировал по судейским запискам.

Смотрите, как Ломаченко и Гвоздик жарят ребрышки в США

Ломаченко жарит ребрышки у Гвоздика Видео: Instagram

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