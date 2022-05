Санкции в действии. Как американцы заставили Бивола отмахнуться от России

Чемпион мира WBA Super в полутяжелом весе Дмитрий Бивол единогласным решением судей победил лучшего боксера мира Сайля Альвареса. Однако поединок был под угрозой срыва из-за преступных действий страны, которую представляет Бивол.

Для того, чтобы бой состоялся, боксерские организации установили жесткие рамки для российского боксера. Соперник Альвареса должен был выйти на бой без флага своей страны, иначе ему грозили серьезные финансовые санкции. Об этом рассказал тренер Бивола Геннадий Машьянов.

Отметим, что когда на бой с Канело выходил Бивол, его представили, как "боксера из Калифорнии". Кроме того, во время выхода спортсмена на ринг туннель подсвечивался в цветах флага Кыргызстана – родины Бивола.

