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СЕГОДНЯ Новости спорта Новости бокса

Санкции в действии. Как американцы заставили Бивола отмахнуться от России

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
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МаленькийСреднийБольшой
25 мая, 09:39
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Российских спортсменов не рады видеть на мировых спортивных турнирах, поэтому им приходится отрекаться от страны-агрессора
Дмитрий Бивол вышел на поединок с Канело на фоне кыргызского флага
Дмитрий Бивол вышел на поединок с Канело на фоне кыргызского флага / Фото: Коллаж: Сегодня

Чемпион мира WBA Super в полутяжелом весе Дмитрий Бивол единогласным решением судей победил лучшего боксера мира Сайля Альвареса. Однако поединок был под угрозой срыва из-за преступных действий страны, которую представляет Бивол.

Для того, чтобы бой состоялся, боксерские организации установили жесткие рамки для российского боксера. Соперник Альвареса должен был выйти на бой без флага своей страны, иначе ему грозили серьезные финансовые санкции. Об этом рассказал тренер Бивола Геннадий Машьянов.

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"То, что Дмитрий выйдет без российского флага, оговаривалось перед боем. Там грозили санкции и все остальное, и вообще российским боксерам запрещено боксировать на американском ринге, за исключением двух человек – Бетербиева и Димы, потому что они чемпионы мира.

Когда перед боем подписывался дополнительный контракт, там еще раз обозначалось, что ни команда, ни Дима не имеют права на российскую символику, знаки отличия, связанные с Россией, что все это будет расцениваться как провокация, бой могут отметить или наложить большие штрафы. Штрафы такие, что не стоит даже на ринг выходить, если будут штрафовать. Вот такая ситуация была", – цитирует Машьянова fightnews.info.

Альварес проиграл Биволу решением судей
Альварес проиграл Биволу решением судей / Фото: REUTERS

Отметим, что когда на бой с Канело выходил Бивол, его представили, как "боксера из Калифорнии". Кроме того, во время выхода спортсмена на ринг туннель подсвечивался в цветах флага Кыргызстана – родины Бивола.

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