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Самый странный бой года: боксер падал от каждого удара и дважды вылетал за канаты

21 марта, 10:34

Александр Трикиша Александр Трикиша

Соперники явно не соответствовали друг другу

Начинающий американский боксер Дэниэл Бэйли одержал странную победу над своим соотечественником Джатеррисом Льюисом. Его оппонент четырежды побывал на канвасе на протяжении полторы минуты, при этом, он падал после каждого улара Бэйли.

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В конце концов, рефери не выдержал и остановил бой, когда Бэйли как раз зажал Льюиса возле канатов и добивал. Интересно, что Бэйли одержал свою третью победу в профи, а на счету Льюиса три поражения подряд.

Смотрите яркие нокауты:

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бокс нокаут видео нокаута

Источник: Сегодня|Спорт

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