Самый быстрый нокаут в кулачных боях: "Монстр" из Кубы вырубил американца (видео)

В американском Майами состоялся турнир лиги кулачных боев Bare Knuckle FC 14. В его карде прошла встреча между Улисессом Диасом из Кубы и Донейллом Бенедетто, представляющим США, в которой был установлен исторический рекорд промоушена.
Диас по прозвищу "Монстр" при помощи жесткого правого бокового нокаутировал оппонента за три секунды. Это самая быстрая победа в истории Bare Knuckle FC, сообщает организация на своей странице в Instagram.
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Ранее мы рассказывали о брутальном нокауте в женском боксе. Для американки Ребеки Лавс дебют в профессионалах завершился фиаско. Девушка едва не вылетела за канаты.
Также мы писали, что претендент на бой с Ломаченко вырубил соперника одним ударом. Джервонта Дэвис эффектно стал чемпионом мира в двух весовых категориях.
Смотрите нокаут в поединке самых тяжелых бойцов
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