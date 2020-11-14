Самый быстрый нокаут в кулачных боях: "Монстр" из Кубы вырубил американца (видео)

Чтобы "отключить" своего соперника, победителю понадобилось всего три секунды

В американском Майами состоялся турнир лиги кулачных боев Bare Knuckle FC 14. В его карде прошла встреча между Улисессом Диасом из Кубы и Донейллом Бенедетто, представляющим США, в которой был установлен исторический рекорд промоушена.

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Диас по прозвищу "Монстр" при помощи жесткого правого бокового нокаутировал оппонента за три секунды. Это самая быстрая победа в истории Bare Knuckle FC, сообщает организация на своей странице в Instagram.

Диас vs Бенедетто, кулачные бои / Фото: Bare Knuckle FC

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Ранее мы рассказывали о брутальном нокауте в женском боксе. Для американки Ребеки Лавс дебют в профессионалах завершился фиаско. Девушка едва не вылетела за канаты.

Также мы писали, что претендент на бой с Ломаченко вырубил соперника одним ударом. Джервонта Дэвис эффектно стал чемпионом мира в двух весовых категориях.

Смотрите нокаут в поединке самых тяжелых бойцов

Самого толстого боксера нокаутировали во втором раунде Видео: Twitter

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