"С Ломаченко покончено": Лопес-старший резко высказался о реванше

По словам отца американца, второго боя точно не будет. Но если будет, украинца "ждет поражение нокаутом"

Отец и тренер абсолютного чемпиона мира в легком весе Теофимо Лопеса, по очкам победившего Василия Ломаченко 18 октября в Лас-Вегасе, не даст своему сыну драться с украинцем во второй раз.

"Для чего давать Ломаченко реванш? Чтобы мы его нокаутировали? Он и сам не пойдет на реванш. С этим парнем покончено"

"Если бы бой в октябре получился близким, возможно, реванш бы состоялся. Мы бы могли дать ему еще один чертов шанс, но он не хотел оставлять нам никаких шансов. В контракте не было прописано опции реванша. Этот парень нас просто не уважал. Он делал все это д***мо, потому что хотел показать всему миру, что мы фальшивки"

"Если бы он включил в контракт опцию реванша, все бы говорили, что он боится проиграть. Он не защитил себя", – заявил Теофимо Лопес-старший в интервью Johnny’s Fight Palace

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Теофимо Лопес – Василий Ломаченко / Фото: Top Rank Instagram

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Ранее Ломаченко утверждал, что хотел бы второго боя с Лопесом. "Если он может дать мне реванш, конечно, я готов. Я хочу реванша!", — заявил украинец.

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Напомним, по мнению Ломаченко, его в бою с Лопесом засудили. "По ходу поединка я думал, что он выигрывает в один-два раунда, но во второй половине боя я включился и, считаю, что забрал ее. Я не согласен с решением судей", – говорит Василий, после октябрьского поединка с Лопесом перенесший операцию на плече.

Ломаченко после операции на плече Видео: lomus_official

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