С 2014 года Крым – это ... ! Усик дает огненный ответ на резонансный вопрос

Жена чемпиона мира по версии WBA, WBO, IBF, IBO в супертяжелом весе рассказала о разговоре со знакомой с полуострова

Александр Усик с женой Екатериной

Автономная республика Крым уже восемь лет, как оккупирована властями России. В 2014 году захватчики провели на полуострове псевдореферендум, на основе которого посчитали легальным присоединение территории к РФ.

Тем временем, Россия уже больше месяца ведет полномасштабную войну против Украины. С территории аннексированного Крыма зашло немало фашистских войск, которые захватывают населенные пункты на юге и убивают мирное население.

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Уроженцем Крыма является и один из лучших украинских боксеров в истории Александр Усик, а также его жена Екатерина. В Stories на своей страничке в Instagram девушка рассказала о том, как ей пожаловалась знакомая из Крыма на якобы отсутствие воды.

"Ребят, на днях переписывалась с одной своей знакомой, бывшей знакомой, из Крыма. Она мне говорит: "Кать, ты не подумай, мы знаем, что у вас происходит. Мы не бессердечные. Но ты представляешь, как мы все эти годы мы жили без воды?" А я вам скажу: все эти годы мои родители тоже жили в Крыму. И все у них было – и вода, и еда. Правда, еда так себе, если честно. Г*вном кормили, русские это жрут, им пофиг. Но логика отсутствует. Крым – это просто разочарование. Кстати, с 2014 года разочарование на самом деле. Они переобулись быстренько, поменяли флажки. Живите, мучайтесь".

Напомним, что за последние восемь лет Александр Усик неоднократно избегал вопросов о территориальной принадлежности Крыма. Если сначала боксер уверенно заявлял о том, что Крым – это Украина, то позже стал увиливать от ответа.

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Александр Усик. Фото: скриншот

Сначала Усик назвал полуостров "ничьим", потом "крымчан", а затем назвал Крым "божим". И лишь после полномасштабного вторжения армии фашистов Александр и его жена начали называть вещи своими именами.

Напомним, что в начале войны Александр вернулся в Украину и вступил в ряд территориальной обороны Киева. Впрочем, позже Усик покинул страну и начал подготовку к бою-реваншу против Энтони Джошуа.