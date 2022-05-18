Россию интересует Украина без украинцев. Кличко раскрыл планы оккупантов

Почти три месяца продолжается война, которую развязала путинская Россия против Украины. Российско-фашистские войска ежедневно убивают мирных украинских граждан и разрушают инфраструктуру.

Легендарный боксер Владимир Кличко рассказал в интервью иностранным СМИ о преступлениях рашистов в Украине.

"России нужна Украина. Но, как мы видим, их интересует Украина без украинцев. Именно поэтому российские войска убивают гражданское население: резня, бомбардировка жилых кварталов запрещенными фосфорными и кассетными бомбами.

Я был в Буче, видел все своими глазами. Видел замученных пытками гражданских со связанными за спиной руками. Их всех убили выстрелом в затылок. Это казнь.