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Российскому чемпиону мира по боксу дали срок за сексуальное домогательство. Пострадала и собака

3 октября, 15:15

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Знаменитый Сергей Ковалев приставал к женщине и "попал" на 650 тысяч долларов

В крайне неприятном положении сейчас пребывает российский боксер Сергей Ковалев. 37-летний бывший чемпион мира в полутяжелом весе (до 80 кг) получил серьезное наказание за инцидент, который произошел еще в июне 2018 года. Ранее суд над Ковалевым переносили, но теперь американская Фемида выдала свое решение.

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Об этом сообщает сайт TMZ Sports.

Спортсмен признал себя виновным в уголовном деле по сексуальному домогательству. Напомним, тогда Ковалев на открытии боксерского зала в Калифорнии познакомился с моделью Джейми Фронтц, которую склонял к интимным отношениям. Когда она ему отказала из-за чрезмерной агрессивности Сергея, он побил ее и еще ударил ногой собаку. Женщина получила сотрясение мозга, у нее был сломан нос и остались раны на лице.

Суд вынес вердикт в виде условного срока для россиянина на три года. Также он должен заплатить штраф 650 тысяч долларов. Причем, он уже выплатил ей 250 тысяч – еще до решения суда. Кроме того, экс-чемпион, который живет в США, должен пройти программу управления гневом.

Сергей Ковалев сохранил пояс
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Сергей Ковалев сохранил пояс / Фото: Instagram

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Тем временем, Кличко анонсировал новую книгу о силе воли.

Смотрите анонс поединка Альварес – Ковалев, в котором мексиканец нокаутировал россиянина в ноябре 2019 года:

Проморолик боя Альварес – Ковалев

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США срок женщина тюрьма бокс приставал Сергей Ковалев Сексуальное домогательство
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