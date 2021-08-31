Российского боксера, который стал инвалидом в Германии, через шесть лет привезли домой

Знаменитый боксер супертяжелого веса Денис Бойцов пострадал в берлинском метро и был прикован к постели, сейчас его перевезли в Орел

Бойцов прикован к постели с 2015 года

В Россию из Германии привезли знаменитого боксера Дениса Бойцова. В мае 2015 года он был обнаружен в тоннеле берлинского метро с серьезной травмой головы, после которой стал инвалидом.

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"Сегодня Денис Бойцов вернулся домой. Процесс организации транспортировки был очень непростым, и я рад, что Денис теперь с родными.

Еще в 2015 году, в Германии в результате нападения, спортсмен получил травмы, которые впоследствии привели его к инвалидности. Его состояние было крайне тяжелым. Велась борьба за жизнь, и Денис ее выиграл, но оказался прикован к постели. Более трех лет Бойцов находился в немецком реабилитационном центре, в его состоянии отмечалась положительная динамика, но без родных людей рядом ему было непросто", – рассказал сенатор от Орловской области Владимир Круглый.

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Денис Бойцов провел на профессиональном ринге 37 боев, одержал 36 побед, 27 из них – нокаутом, и потерпел одно поражение.