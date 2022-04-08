"Россия, готовься. Мы будем мстить, бл**ь". Жена Усика шокирована обстрелом Краматорска

Екатерина Усик принесла соболезнования всем погибшим мирным жителям на ж/д в Краматорске

Жена Усика шокирована обстрелом Краматорска / Фото: Коллаж: Сегодня, Instagram usykkate1

Жена украинского боксера Александра Усика, который старается абстрагироваться от войны для подготовки к бою с Джошуа, взяла на себя обязанности вести информационную войну против рашистов.

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Новая трагедия украинский народ постигла на ж/д вокзале города Краматорск. Ракетный удар забрал десятки жизней граждан, которые бежали от войны, в том числе и жизни маленьких детей.

/ Фото: Instagram usykkate1

Факт новых зверств от русских шакалов, как их называет Екатерина Усик, просто шокировал и морально уничтожил супругу украинского чемпиона. Екатерина не подбирала слов для выражений после трагедии. Все, что она думает о рашистском нападении, она излила в своем Instagram. Первый пост подписала "Ненавижу!!!!"

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"Хочу от всей своей семьи и от себя лично принести соболезнования всем пострадавшим в Краматорске. Не то, что в Краматорске – во всей Украине, наверное. Потому что этому зверству нет оправдания. Просто звери, звери! Шакалы. Я не знаю, как называть эту расу, которая просто такими масштабами делает, творит боль всей нашей стране. Господи, пожалуйста, пусть уже все это закончится и наступит мир в нашей стране. Но мы будем мстить. Россия, готовься, мы будем мстить, бл**ь. Этому прощения нет никогда", – сказала Екатерина Усик.

После обстрела Краматорска десятки погибших и сотни раненных. Медики города не справляются с количеством пострадавших. Поэтому в Краматорск едут на помощь хирурги из ближайших городов. Ужасная трагедия.