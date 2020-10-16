"Роковой бокс" в бою Ломаченко – Лопес прогнозирует эпатажный Беринчик

Известный боксер также сообщил, сколько продлится поединок в Лас-Вегасе

Интернациональный чемпион WBO в легком весе Денис Беринчик дал свой прогноз на поединок Василия Ломаченко (14-1, 10 КО). В ночь с 17 на 18 октября в Лас-Вегасе на арене MGM Grand украинский чемпион мира WBA, WBO и WBC выйдет в ринг против обладателя титула IBF, американца Теофимо Лопеса (15-0, 12 КО). Напомним, что зрителей не пустят на бой Ломаченко – Лопес, а семьи пройдут проверку.

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Беринчик и Ломаченко. Фото 24boxing

"Все будет так, как в прошлых поединках Ломаченко, когда все удары Василия достигали цели, а ему ничего не могли противопоставить. Лопес может рассчитывать только на все двенадцать раундов и ведение боя вторым номером – это его единственный шанс и то, вряд ли. Я думаю, что это будет роковой бокс. Вероятность лакипанча 30%", – цитирует Беринчика Укринформ.

Мы также писали, что украинский чемпион мира сделал прогноз на бой Ломаченко – Лопес. Тарас Шелестюк считает, что поединок продлится все 12 раундов и принесет успех Василию.

Ранее звездный игрок НБА сделал ставку на бой Ломаченко – Лопес. Дамиан Лиллард из "Портленда" верит в победу американского боксера.

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