Ринат Ахметов: Предпочитаю смотреть футбол по телевизору, по старинке

Президент Шахтера считает, что за стриминговыми платформами будущее

Президент Шахтера Ринат Ахметов / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Накануне матча Лиги чемпионов против Интера президент Шахтера Ринат Ахметов дал интервью итальянскому изданию La Repubblica.

В нем он рассказал о любви к Шахтеру, мечте о возвращении в Донецк, о победе Усика в бою за три чемпионских пояса, и об итальянском тренере своей команды.

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Полный перевод интервью: "Никогда не буду владеть другой командой. Я люблю Шахтер"

В интервью итальянский журналист напомнил, что владелец DAZN Леонид Блаватник, родившийся в Одессе, сделал ставку на стриминг футбольных трансляций.

"Я все еще предпочитаю смотреть футбол по телевизору, по старинке, но весьма вероятно, что за стриминговыми платформами будущее", – считает Ринат Ахметов.

Следующий матч Шахтер проведет 3 октября против киевского Динамо (начало – в 19:30).

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В Лиге чемпионов два ближайших поединка – против Реала. 19 октября в Киеве, 3 ноября в Мадриде.

Календарь матчей Лиги чемпионов по всех группах.