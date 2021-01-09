Реванш откладывается: обидчику Ломаченко назначили нового соперника с угрозой лишения титула

Если стороны не договорятся до 6 февраля, будут назначены промоутерские торги

Международная федерация бокса назначила абсолютному чемпиону мира в легком весе Теофимо Лопесу нового соперника. В ближайшем поединке обидчик Василия Ломаченко должен встретиться с претендентом на титул IBF Джорджем Камбососом.

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Команды боксеров должны достигнуть договориться о поединке до 6 февраля. Если соглашения достигнуть не удастся, будут назначены промоутерские торги. Лопеса даже могут лишить титула, если он откажется боксировать против Камбососа, сообщает boxingscene.

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Ранее мы писали, что Лопес отказывается давать реванш Ломаченко. В последнем интервью Лопес назвал причины такого решения.

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