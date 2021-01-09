Українська
$ 28,4
34,85
  1. Новости спорта
  2. Новости бокса

Реванш откладывается: обидчику Ломаченко назначили нового соперника с угрозой лишения титула

9 января, 10:39

Александр Трикиша Александр Трикиша

Если стороны не договорятся до 6 февраля, будут назначены промоутерские торги

Международная федерация бокса назначила абсолютному чемпиону мира в легком весе Теофимо Лопесу нового соперника. В ближайшем поединке обидчик Василия Ломаченко должен встретиться с претендентом на титул IBF Джорджем Камбососом.

Реклама

Читайте также: "Надо быть патриотом Украины, а не выступать за путинскую политику": огненное интервью отца нашего профи-бокса

Команды боксеров должны достигнуть договориться о поединке до 6 февраля. Если соглашения достигнуть не удастся, будут назначены промоутерские торги. Лопеса даже могут лишить титула, если он откажется боксировать против Камбососа, сообщает boxingscene.

В тренде
К Лукашенко едет ревизор: решение по чемпионату мира примут до конца месяца

Ранее мы писали, что Лопес отказывается давать реванш Ломаченко. В последнем интервью Лопес назвал причины такого решения.

Завьялов и Кудеров – о поражении Ломаченко:

Завьялов и Кудеров – о поражении Ломаченко
Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

бокс IBF Теофимо Лопес Джордж Камбосос

Источник: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Супруга Усика похвасталась сексуальностью на Новый год
Супруга Усика похвасталась сексуальностью на Новый годБокс
После такого нокаута Новый Год можно и не вспомнить: убийственный апперкот от экс-чемпиона
После такого нокаута Новый Год можно и не вспомнить: убийственный апперкот от экс-чемпионаБокс
"Он вернет Крым Украине": экстравагантный боксер высказал неожиданную версиюБокс
Выбираем лучший нокаут 2020 года: от Поветкина до наследника Мейвезера
Выбираем лучший нокаут 2020 года: от Поветкина до наследника МейвезераБокс
Судья поймал боксера после удара в голову в чемпионском поединке перед Новым годом
Судья поймал боксера после удара в голову в чемпионском поединке перед Новым годомБокс
Ружье Усика непроизвольно выстрелило на охоте: чуть не убил напарника (видео)
Ружье Усика непроизвольно выстрелило на охоте: чуть не убил напарника (видео)Бокс

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять