Українська
$ 28,06
33,7
  1. Новости спорта
  2. Новости бокса

Регбист вырубил в ринге Большого Папочку: видео нокаута

22 апреля, 10:07

Олег Люлька Олег Люлька

Уже в первом раунде поединка австралиец Пол Галлен так избил своего соотечественника Лукаса Брауна, что рефери пришлось досрочно остановить бой – смотрите, как это было

Бывший регбист Пол Галлен одержал свою самую важную победу в боксерской карьере, в Австралии в своем 12-м бою на профи-ринге техническим нокаутом в первом раунде одолев экс-чемпиона WBA в супертяжелом весе Лукаса Брауна.

Реклама

Читайте также: Три секунды! Вау! Подвальный нокаут Макгрегора с женскими визгами (видео)

39-летний австралиец Галлен сразу пошел в атаку на 42-летнего соотечественника Брауна по прозвищу Большой Папочка и дважды отправил его в нокдаун, после чего рефери попросту остановил поединок.

Отметим, что Галлен является одним из самых известных игроков Национальной регбийной лиги (NRL), но начал боксировать задолго до завершения своей регбийной карьеры в 2019 году.

Галлен vs Браун
Реклама

Галлен vs Браун / Фото: Getty Images

В следующем бою в июле Галлен может встретиться с непобедимым 22-летним австралийцем Джастисом Хани – призером чемпионата мира-2019.

Читайте также: Задушил соперника до потери сознания: брутальный нокаут в MMA

Ранее мы писали, что наследник Кличко в Германии вырубил украинского поляка. Непобедимый гигант Александр Захожий завоевал первый чемпионский пояс в своей профессиональной карьере, уничтожив Сергея Вервейко – смотрите, как это было:

Захожий – Вервейко. Видео боя Видео: Instagram

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Австралия бокс нокаут
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Сыну Кадырова подарили победу, когда увидели, что его избивает соперник: видео
Сыну Кадырова подарили победу, когда увидели, что его избивает соперник: видеоБокс
Я снова влюбилась: бывшая невеста Кличко призналась в чувствах к гиганту
Я снова влюбилась: бывшая невеста Кличко призналась в чувствах к гигантуБокс
Бывшая невеста Кличко снова близка с боксером – СМИ
Бывшая невеста Кличко снова близка с боксером – СМИБокс
Наследник Кличко в Германии вырубил украинского поляка: видео нокаута
Наследник Кличко в Германии вырубил украинского поляка: видео нокаутаБокс
Украинца из ринга вынесли на носилках: Редкач корчился от боли после странного нокаута
Украинца из ринга вынесли на носилках: Редкач корчился от боли после странного нокаутаБокс
Удивительное поражение Усика: его побил боксер, сейчас выступающий на шесть категорий ниже
Удивительное поражение Усика: его побил боксер, сейчас выступающий на шесть категорий нижеБокс

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять