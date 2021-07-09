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Редкач вызвал Ломаченко в ринг и готовит к бою Пакьяо

Андрей Фоменко Андрей Фоменко
9 июля, 13:01
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Скандальный украинский боксер даже готов понизиться в весовой категории, чтобы сойтись с соотечественником. Пока же помогает легендарному филиппинцу
Василий Ломаченко и Иван Редкач
Василий Ломаченко и Иван Редкач / Фото: Instagram

В мире бокса снова всплыла тема противостояния Ивана Редкача и Василия Ломаченко. Бывшие партнеры по сборной Украины давно конфликтуют, в основном – в соцсетях. Правда, после недавней победы над японцем Накатани Василия Ломаченко поздравил даже его главный хейтер.

Теперь же 35-летний уроженец Шостки заявил, что готов встретиться с 33-летним парнем из Белгорода-Днестровского на ринге. Для этого нужно, чтобы менеджеры договорились. К тому же Иван выступает в первом полусреднем весе (до 63,5 кг – super light) или полусреднем (до 66,7 кг – welter). А Василий нынче бьется в легком весе (до 61,2 кг), а ранее брал титулы даже в двух категориях ниже.

В комментарии YouTube-каналу ESNEWS Редкач заявил:

"Мои высказывания о Ломаченко? Я серьезно. Наш конфликт начался не по моей вине. Ментально в Украине иначе воспринимают, когда ты слишком много говоришь. Накатани не был готов к поединку с Ломаченко, это не настоящий соперник. Возможно, он вышел на ринг в последний раз в жизни.

Если мой менеджер устроит бой с Ломаченко, то я легко и с удовольствием с ним подерусь. Но он слишком маленький и низкий для меня. В полулегком и втором полулегком весе Ломаченко — настоящий зверь, но в легком все иначе".

Недавно Ломаченко похвастался уловом в Мариуполе – его сразу же пригласили в Россию.

Кстати, в эти дни Редкач помогает готовиться к возвращению на ринг легендарному Мэнни Пакьяо. 42-летний филиппинец 21 августа сразится с непобедимым 31-летним американцем Эрролом Спенсом за пояса WBC И IBF в полусреднем весе.

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