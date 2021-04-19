Редкач оригинально отреагировал на фиаско в странном бою с Прогрейсом

Украинский боксер после болезненного падения на ринге в Атланте в поединке с американцем ударился в философские размышления о людях в своей жизни

В ночь на воскресенье украинец Иван Редкач проиграл Реджису Прогрейсу после странного нокаута. Редкач корчился от боли и с ринга его вынесли на носилках. 35-летний боксер держался за пах, хотя удар пришелся вроде бы в бок.

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Первая реакция боксера появилась на его страничке в Instagram. Правда, про бой он решил ничего не рассказывать, а разместил несколько фотографий с глубоко философскими комментариями.

"Все, кто меня окружает, – это мост к моему успеху. И поэтому они все важны", – подписал Редкач свое фото с поднятыми руками.

А в "историях" в соцсетях поблагодарил всех за поддержку кадрами с животными и на фоне океана в Калифорнии, где он живет.

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Это поражение стало шестым в 30 боях неординарного спортсмена на профессиональном ринге при 23 победах и одной ничьей.

Получив порцию критики за свое поведение, Редкач не хочет пока что говорить о самом бое с Прогрейсом. Интересно, что его результат до сих пор официально не подтвержден.

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Вспомним, что говорил Иван о тату Реджиса:

Иван Редкач – тату Реджиса Прогрейса

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