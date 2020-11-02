Пьяный российский боксер устроил драку в поезде: пострадавший находится в коме

Бывший чемпион Европы по боксу, 34-летний российский боец Никита Иванов жестоко избил в поезде мужчину. Пострадавшим оказался еще один боксер – Бассир Мирсиябов, который на данный момент находится в коме. Об этом информирует телеграм-канал Baza. Ранее мы также сообщали, что обвиняемый в избиении женщины российский боксер попался пьяным за рулем.

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Никита Иванов/Фото www.rusboxingteam.ru

По информации источника, несколько дней назад Иванов возвращался с соревнований в Ульяновске на поезде. Там спортсмен выпил, после чего повздорил с Мирсиябовым. В процессе драки Никита нанес противнику несколько ударов, которые привели к тяжелым травмам Бассира. Боец в настоящее время находится в коме на аппарате искусственной вентиляции легких, а врачи борются за его жизнь.

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В свою очередь милиция задержала Иванова, который в 2011 году на чемпионате Европы по боксу в Анкаре завоевал серебряную медаль в весовой категории до 81 кг. А два года спустя россиянин стал чемпионом Европы в Минске. Выступал за команду России во Всемирной серии бокса.

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