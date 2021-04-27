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Против Усика вышли с двумя битами: пришлось убегать

27 апреля, 15:00

Олег Люлька Олег Люлька

Украинский супертяж показывает, что с увеличением массы не теряет своего главного боксерского козыря – мобильности. Смотрите, как он противостоял дубинкам

Александр Усик

Александр Усик / Фото: Instagram

Александр Усик не только наращивает вес перед очередным боем в супертяжах, но и делает все, чтобы развить свой главный козырь – мобильность в ринге.

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С этой целью тренер Егор Голуб во время занятия с Усиком прибег к необычному приему – он нападал на Александра то с одной битой, то с двумя. При этом боксер умело уходил от этих ударов и контратаковал, так что Егору порой приходилось убегать, дабы остаться целым.

Видео необычной тренировки Александра Усика с дубинками у себя в Instagram поделился Егор Голуб.

Усик, тренировка Видео: Instagram

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Интересно, что перед этим Усик на тренировке разбушевался с молотком. Украинский супертяж избил гигантскую шину, а поклонники боксера сравнили его с отрицательным героем из Mortal Kombat.

Усик

Усик / Фото: Instagram

Если Василий Ломаченко уже получил официального соперника по следующему бою, то его кум Александр Усик продолжает оставаться в неведении – будет это Джо Джойс либо же все-таки Энтони Джошуа.

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Ранее мы писали о затягивании переговоров между Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри, которое заставило промоутера последнего заявить: "Может, нам и вовсе лучше вдохнуть жизнь в Деонтея Уайлдера? Фьюри проведет третий бой с Уайлдером, а тем временем Джошуа сразится с обязательным претендентом Александром Усиком".

Смешное видео с танцующим Александром Усиком Видео: Instagram

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бокс бита тренировка Александр Усик

Источник: Сегодня|Спорт

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