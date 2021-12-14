Промоутер Усика: "Сын Мавроди? О ком речь вообще?"

Сын Сергея Мароди готов компенсировать финансовые потери для организаторов в случае проведения поединка в украинской столице.

Генеральный директор K2 Promotions Александр Красюк так отреагировал на дерзкое заявление Максима Мернеса.

"Есть его номер телефона? Кто это вообще такой? О ком идет речь?

Если честно не отвечу, давайте сначала ознакомлюсь с тем, кто автор этой публикации, и о чем речь идет.

Но по поводу поединка Усик – Джошуа, то классно было бы его организовать в Киеве.

Я уже читаю в комментариях, что меня обвиняют в том, что "Красюк постоянно обещает-обещает, но ничего не делает для этого".