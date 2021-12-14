Промоутер Усика: "Сын Мавроди? О ком речь вообще?"

Сын Сергея Мароди готов компенсировать финансовые потери для организаторов в случае проведения поединка в украинской столице.
Генеральный директор K2 Promotions Александр Красюк так отреагировал на дерзкое заявление Максима Мернеса.
"Есть его номер телефона? Кто это вообще такой? О ком идет речь?
Если честно не отвечу, давайте сначала ознакомлюсь с тем, кто автор этой публикации, и о чем речь идет.
Но по поводу поединка Усик – Джошуа, то классно было бы его организовать в Киеве.
Я уже читаю в комментариях, что меня обвиняют в том, что "Красюк постоянно обещает-обещает, но ничего не делает для этого".
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На самом деле, много чего делаем и хочется, чтобы этот поединок состоялся. Не просто хотим, это мечта и Усика, и Красюка, и Кличко — всех нас это мечта, чтобы наши соотечественники, киевляне могли посетить шоу такого масштаба
Такое шоу – это уровень финала Лиги чемпионов. Работаем над этим. Будет или не будет: если Бог даст, то будет", – сказал Красюк на пресс-конференции перед турниром K2 Promotions.
Отметим, что Мернес рассматривает организацию реванша в Киеве, как инвестицию в Украину. Оппозиционер в будущем желает попросить политическое убежище в украинском государстве.
Напомним, что долгожданный реванш Усик – Джошуа должен состояться до 25 апреля.
Фаворитом на место проведения реванша называют Лондон.