Промоутер Поветкина призвал Усика приготовиться к поражению

По мнению Рябинского, Усик суперкрут. Но в боях с Уайлдером, Фьюри и Джошуа у него "большие шансы проиграть"

Промоутер российского супертяжа Александра Поветкина Андрей Рябинский выразил восхищение украинским боксером Александром Усиком, но при этом скептически оценил его шансы в боях против "монстров" хэвивейта – Тайсона Фьюри, Энтони Джошуа и Деонтея Уайлдера. Своими рассуждениями Рябинский поделился на основе недавнего поединка в Лондоне, в котором Усик по очкам победил Дерека Чисору.

"Чисора – классный боксер и парень. Но мне кажется, что свой золотой век он прошел. Для Усика этот поединок был хорошим экзаменом в тяжелом весе. Но того, что Усик предложил в этом бою, на мой взгляд, маловато против Джошуа, Уайлдера, Фьюри. Это мое частное мнение", – заявил Рябинский

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Усик – Чисора 31 октября в Лондоне

"Усик – суперкрутой, феноменальный боксер, тут нет вопросов. Он прекрасно разобрал Чисору. У Александра просто запредельный уровень, у него отличная школа бокса. Но, на мой взгляд, для тяжелого дивизиона ему не хватает удара и мощи. Если говорить о таких ребятах, как Уайлдер, Фьюри, Джошуа, то Усику с ними, мягко говоря, будет тяжело. Это физически крепкие и мощные ребята. Уровень бокса у Усика в миллиарды раз выше, чем у того же Уайлдера. Но у Усика большие шансы ему проиграть. К этому надо быть готовым", – цитирует Рябинского РИА "Новости"

Александр Усик / Фото: Instagram

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Напомним, сейчас украинец является обязательным претендентом на пояс WBO, которым владеет Джошуа. Если Энтони освободит его ради поединка с Фьюри, не исключено, за вакантный титул Усик сразится с новозеландцем Паркером.

Усик и Чисора в раздевалке после боя Видео: Instagram

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