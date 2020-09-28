Промоутер Ломаченко не хочет, чтобы Усик бился с Джошуа за звание чемпиона мира

Перспективы на чемпионский бой Александра Усика становятся все более туманными. Даже вероятная победа над британцем Дереком Чисорой, поединок с которым запланирован на 31 октября, не гарантирует ему битву за титул.

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Это подтвердил и знаменитый 88-летний промоутер Боб Арум, который занимается делами как украинца Василия Ломаченко, так и британца Тайсона Фьюри – чемпиона мира по версии WBC. Несколько дней назад промоутер обнародовал жесткое условие для боя Усик – Джошуа.

Таким образом, организаторы вечеров бокса заинтересованы, в первую очередь, в получении больших прибылей, что и подтверждается их желанием провести объединительный поединок Фьюри и Джошуа. Вот что сказал Арум сайту BoxingScene:

"Если Энтони Джошуа побьет Кубрата Пулева, а Тайсон Фьюри опять победит Деонтея Уайлдера, мы хотим провести бой Джошуа – Фьюри за звание абсолютного чемпиона. Усик является обязательным претендентом, но мы не можем позволить ему стоять на нашем пути".

Так что 33-летнему украинцу, похоже, придется довольствоваться наблюдением за чемпионским боем со стороны. Правда, на днях промоутер подтвердил, что Джошуа оставит пояс, на который претендует Усик. Энтони готов отказаться от титула WBO, если его будут заставлять защищать его от претензий Александра.

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