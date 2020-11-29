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Промоутер Ломаченко назвал идиотами тех, кто смотрел бой Тайсон – Джонс

29 ноября, 16:31

Олег Люлька Олег Люлька

Противостояние боксеров, которым на двоих 105 лет, не вызвало энтузиазма у 88-летнего Боба Арума

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум, представляющий и интересы Василия Ломаченко, заявил, что не смотрел выставочный бой между 54-летним Майком Тайсоном и 51-летним Роем Джонсом в Калифорнии. Напомним, поединок Тайсон – Джонс, состоявший из восьми двухминутных раундов, завершился вничью.

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"Я не покупал платную трансляцию этого боя. Только идиоты могли потратить таким образом 50 баксов", – цитирует 88-летнего Боба Арума BadLeftHook

Майк Тайсон – Рой Джонс

Майк Тайсон – Рой Джонс / Фото: Reuters

Промоутер Боб Арум. Фото Денис Кушнарев, Олесь Середицкий
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Промоутер Боб Арум. Фото Денис Кушнарев, Олесь Середицкий

Ранее мы писали, что Тайсон получил за бой в Лос-Анджелесе 10 млн долларов, Джонс – 3 млн. При этом оба боксера заявили, что готовы снова выйти на ринг.

Интересно, что украинский депутат-борец Жан Беленюк назвал поединок Тайсон – Джонс достаточно опасной авантюрой, но при этом рад, что бой не был дешевой постановкой. "У Тайсона и Джонса – железные яйца", – отметил Беленюк.

Кстати, вслед за Тайсоном и Джонсом собрался вернуться на ринг и Леннокс Льюис. 55-летний британец сделает это, "если поступит правильное предложение".

Владимир Кличко провел спарринг с Эвандером Холифилдом Видео: Instagram

Все подробности в спецтеме Возвращение Майка Тайсона

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Майк Тайсон Рой Джонс Боб Арум
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