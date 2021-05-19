Проломлю ему череп! Фьюри уже переключился на Уайлдера

"Цыганский король" Тайсон Фьюри не намерен откупаться от американского "Бомбардировщика" Деонтея Уайлдера при помощи 20 миллионов долларов – быть их драке №3

Деонтей Уайлдер vs Тайсон Фьюри / Фото: Reuters

Тайсон Фьюри, еще несколько дней назад заявлявший о бое с Энтони Джошуа 14 августа как о свершившемся факте, уже переключился на Деонтея Уайлдера.

Причиной тому стало решение арбитражного судьи, обязавшего Фьюри провести третий поединок с Уайлдером до 15 сентября.

Правда, промоутер Фьюри Фрэнк Уоррен попробовал было откупиться от Уайлдера, заявив, что тот может получить 20 миллионов долларов, если отойдет в сторонку и не будет мешать поединку Фьюри – Джошуа.

Но этот сценарий не понравился уже самому Фьюри.

"Что за шутки… Уайлдер запросил $20 млн. Похоже, мне опять придется проломить ему череп!" – написал Фьюри в сториз своего Instagram

Отметим, что в декабре 2018 года бой Тайсон Фьюри – Деонтей Уайлдер завершился вничью. А в феврале 2020 года британец нокаутировал американца и отобрал у того пояс WBC в супертяжелом весе.

Тайсон Фьюри победил Деонтея Уайлдера

Добавим, что срыв поединка Фьюри с Джошуа открывает дорогу для боя последнего против украинца Александра Усика. Усик и Джошуа могут подраться 21 или 28 августа.