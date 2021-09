Претендент на титул избил чемпиона, но судьи были иного мнения

Мексиканец Оскар Вальдес (30-0, 23 КО) защитил титул чемпиона WBC во втором полулёгком весе (до 59 кг). В 12-раундовом поединке против 32-летнего бразильца Робсона Консейсао (16-1, 8 КО), судьи единогласно присудили победу Вальдесу.

На старте боя лучше смотрелся Консейсао, который занял центр ринга и неплохо наносил удары по корпусу чемпиона.

В 3-м раунде у мексиканца прошёл правый хук, но преимуществом все равно владел претендент.

5 rounds in, @RobsonR60 is absolutely feeling it. #ValdezConceicao | LIVE NOW on ESPN+ pic.twitter.com/8L7o3n2G1D

К средине боя инициативу перехватил Вальдес, который стал действовать плотнее и агрессивнее. В 9-м раунде рефери оштрафовал Робсона за удары по затылку.

В финальных раундах инициативой уже владел Вальдес, который не позволял сопернику создать ничего опасного.

Оскар Вальдес защитил свой титул, одержав победу единогласным решением судей: 117-110, 115-112, 115-112.

Для Робсона Консейсао это первое поражение в профессиональной карьере.

#ANDSTILL@oscarvaldez56 gets stronger as the night goes on in Tucson and retains the WBC strap at 130 lbs, remaining atop the mountain in a loaded division via Unanimous Decision (117-110, 115-112 x2). #ValdezConceicaopic.twitter.com/bfVH35mETs