Українська
$ 27,73
32,93
  1. Новости спорта
  2. Новости бокса

Поветкин ничего не смог сделать с Кличко. Русскому витязю не хватило мощи

24 марта, 18:24

Елена Павлова Елена Павлова

Временный чемпион WBC вспомнил поражение от Владимира в Москве

Известный российский боксер Александр Поветкин готовится провести реванш с британским супертяжем Диллианом Уайтом. Поединок пройдет 27 марта в Гибралтаре. А накануне временный чемпион WBC вспомнил свои поединки с британцем Энтони Джошуа и украинцем Владимиром Кличко. Поветкин объяснил, почему уступил обоим соперникам.

Реклама

Читайте также: Поветкин симулировал коронавирус: громкое заявление его соперника

"Где была моя мощь в боях с Джошуа и Владимиром Кличко? Интересный вопрос. Когда я находился с ними в ринге, то старался сделать все, что мог. Но эти ребята были сильнее меня и все. Что я могу сказать? Вопрос не в мощи, конечно. Они просто были сильнее и лучше меня", – сказал Поветкин на YouTube-канале FightHype

Александр Поветкин

Александр Поветкин / Фото: matchroomboxing

41-летний "Русский витязь" по ходу карьеры встречался в ринге с двумя украинцами. В 2013-м в Москве единогласным решением судей проиграл Владимиру Кличко, а четыре года спустя таким же образом в том же городе выиграл у Андрея Руденко.

Реклама

Ранее Поветкин озвучил условие для боя с украинцем Усиком. "Русский Витязь" хочет денег. Много денег...

Напомним, что в своем последнем бою летом 2020 года Поветкин нокаутировал Уайта стал временным чемпионом мира в супертяжелом весе по версии WBC. Тот нокаут был признан лучшим в 2020 году.

Поветкин – Уайт. Лучший нокаут-2020 Видео: WBC

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

боксер Владимир Кличко Александр Поветкин супертяжелый вес Энтони Джошуа мощь
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

На кого похожа дочь Владимира Кличко: сравниваем с детским фото его бывшей невесты
На кого похожа дочь Владимира Кличко: сравниваем с детским фото его бывшей невестыБокс
Самый странный бой года: боксер падал от каждого удара и дважды вылетал за канаты
Самый странный бой года: боксер падал от каждого удара и дважды вылетал за канатыБокс
Макгрегор жестко избил соперника: нокаутировал в первом раунде
Макгрегор жестко избил соперника: нокаутировал в первом раундеБокс
Подлый удар сзади: боксер скандально нокаутировал соперника
Подлый удар сзади: боксер скандально нокаутировал соперникаБокс
Парень из McDonald’s завоевал пояс Усика, вырубив поляка: видео нокаута
Парень из McDonald’s завоевал пояс Усика, вырубив поляка: видео нокаутаБокс
Александр Усик:
Александр Усик: "Я не снимался в фильме Оксаны Марченко. Это – информационная война"Бокс

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять