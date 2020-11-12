"Поветкин не болел COVID-19, а пострадал в бою": сенсационная причина паузы "Витязя"

Известный британский супертяж Диллиан Уайт сомневается, что россиянин Александр Поветкин действительно болел коронавирусом. Из-за чего их бой-реванш в ноябре пришлось перенести на более поздний срок. Хотя сообщалось, что боксера даже госпитализировали в одну из больниц Москвы.
Читайте также: Усик и не думал нокаутировать Чисору: "Он просто боксирует на задней ноге"
"Лично я сомневаюсь, что Поветкин заболел коронавирусом. Я думаю, что ему просто нужно было больше времени на подготовку, потому что он серьезно пострадал в первом бою. После нашей первой встречи он взял перерыв, а я, несмотря на то, что меня нокаутировали, сразу приступил к тренировкам", – цитирует Уайта Sky Sports.
Напомним, что 22 августа 41-летний Поветкин победил Уайта нокаутом в 5-м раунде и стал обязательным претендентом на пояс WBC, которым владеет британец Тайсон Фьюри. 21 ноября должен был состояться реванш "Русского витязя" с Уайтом.
Смотрите, как Поветкин поблагодарил фанатов за поддержку:
Все подробности в спецтеме Коронавирус
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк