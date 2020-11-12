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"Поветкин не болел COVID-19, а пострадал в бою": сенсационная причина паузы "Витязя"

12 ноября, 13:39

Елена Павлова Елена Павлова

Британский супертяж Диллиан Уайт обвинил россиянина во лжи

Известный британский супертяж Диллиан Уайт сомневается, что россиянин Александр Поветкин действительно болел коронавирусом. Из-за чего их бой-реванш в ноябре пришлось перенести на более поздний срок. Хотя сообщалось, что боксера даже госпитализировали в одну из больниц Москвы.

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"Лично я сомневаюсь, что Поветкин заболел коронавирусом. Я думаю, что ему просто нужно было больше времени на подготовку, потому что он серьезно пострадал в первом бою. После нашей первой встречи он взял перерыв, а я, несмотря на то, что меня нокаутировали, сразу приступил к тренировкам", – цитирует Уайта Sky Sports.

Диллиан Уайт и Александр Поветкин

Диллиан Уайт и Александр Поветкин / Фото: Getty Images

Напомним, что 22 августа 41-летний Поветкин победил Уайта нокаутом в 5-м раунде и стал обязательным претендентом на пояс WBC, которым владеет британец Тайсон Фьюри. 21 ноября должен был состояться реванш "Русского витязя" с Уайтом.

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Смотрите, как Поветкин поблагодарил фанатов за поддержку:

Александр Поветкин обратился к фанатам после победы над Диллианом Уайтом

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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боксер Александр Поветкин супертяжелый вес реванш коронавирус Диллиан Уайт
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