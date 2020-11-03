Поветкин болен коронавирусом и госпитализирован в одну из больниц Москвы

Временный чемпион мира WBC, российский боксер супертяжелого веса Александр Поветкин заразился коронавирусом. Поэтому его бой-реванш с британцем Диллианом Уайтом, намеченный на 21 ноября, будет перенесен. Об этом сообщил промоутер Эдди Хирн. Ранее мы сообщали, что "Русский витязь" Поветкин поможет Чисоре готовиться к бою с Усиком.

"К сожалению, сегодня мы получили известие, что Александр Поветкин находится в больнице после положительного результата теста на Covid-19. Бой будет перенесен на 30 января. Объявление о нашем шоу 21 ноября будет сделано в ближайшее время", – отметил Хирн.

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"У Саши Поветкина обнаружен коронавирус, он в одной из московских клиник под присмотром врачей. Будем надеяться, что Саша восстановится быстро. Но, смотря правде в глаза, мы вернемся в 2021 году с реваншем. Болезнь протекает умеренно, не скажу, что бессимптомно, но ничего страшного. Есть температура, но критических осложнений нет", – цитирует промоутера Андрея Рябинского "Чемпионат".

Диллиан Уайт, Эдди Хирн и Александр Поветкин / Фото: matchroomboxing

Напомним, что 22 августа 41-летний Поветкин победил Уайта нокаутом в 5-м раунде и стал обязательным претендентом на пояс WBC, которым владеет британец Тайсон Фьюри. Но 21 ноября должен был состояться реванш "Русского витязя" с Уайтом.

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