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"Последний лагерь Усика был адом": признание бывшего тренера боксера

30 декабря, 19:38

Елена Павлова Елена Павлова

Американский коуч чувствовал, что атмосфера не была хорошей

Бывший тренер украинского супертяжа Александра Усика (18-0, 13 КО) Джеймс Али Башир вспомнил, как проходил последний тренировочный лагерь с боксером. Тогда американский коуч и решил, что их сотрудничеству пришел конец. Ранее Али Башир честно рассказал, почему перестал работать с украинским боксером.

"В нашем последнем тренировочном лагере я был не очень счастлив. Для меня это был ад. Мы проводили первую защиту титула против Табисо Мчуну, и в лагере я чувствовал, что атмосфера не была хорошей. Я спросил у Усика: "Что-то не так?" Он ответил: "Нет". Но действия сильно расходились со словами. Я пришел к выводу, что если он и не откажется от моих услуг, я уйду сам, поскольку не могу работать так", – сказал Башир в интервью BWTM SPORTS & GAMING.

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Александр Усик и Джеймс Али Башир

Александр Усик и Джеймс Али Башир / Фото: K2 Promotions

Ранее знаменитый тренер дал совет украинскому боксеру.

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Напомним, что Башир тренировал Усика с начала профессиональной карьеры и до завоевания первого чемпионского титула в крузервейте. А после первой защиты украинец по непонятным причинам отказался от услуг знаменитого американца.

Смотрите, как тренируется Усик

Усик, тренировки перед Чисорой Видео: USYK17

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