После победы над Ломаченко Лопес нашел единственного достойного соперника

Новоиспеченный чемпион мира среди профессионалов в легком весе Теофимо Лопес активно занялся выбором следующего соперника. Естественнно, выбор 23-летнего американца должны одобрить боксерские организации, но сам он, похоже, для себя определился. Тем временем, бой Ломаченко – Лопес стал №1 в неожиданной номинации.

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Теофимо упорно не хочет давать реванш Василию, а о желаемом сопернике рассказал в интервью YouTube-каналу Punsh Drunk Boxing:

"Если честно, я считаю, что Камбосос – единственный боец, заслуживающий шанса на чемпионский бой. Однако следует говорить и о других вещах. Если поединок с Джорджем вдруг не состоится, то вы знаете почему. Но на данный момент лучший бой, если учитывать заслуги бойцов, – это с Камбососом".

Похоже, чемпион по четырем версиям намекает, что его планам может помешать боксерская "политика". А его желаемый оппонент – 27-летний Джордж Камбосос, который выиграл все 19 поединков на профессиональном ринге (10 – нокаутом).

Теофимо-старший также мечтает о "файте" на стадионе в Австралии и 65 тысячах зрителей. На днях отец Лопеса рассказал о возможном бое с Камбососом.

Смотрите, как выглядело плечо Василия Ломаченко после операции:

Ломаченко после операции на плече Видео: lomus_official

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