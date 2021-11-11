Попал под Коня! Украинскому боксеру с рекордным гонораром выбрали соперника

Трехкратный претендент на чемпионский титул в среднем весе украинец Сергей Деревянченко следующий бой проведет 5 декабря на арене Staples Center в Лос-Анджелесе

Адамес vs Деревянченко / Фото: Instagram

Соперником Сергея Деревянченко станет представитель Доминиканской Республики Карлос Адамес. Об этом сообщает Badlefthook.

Бой 36-летнего Деревянченко по прозвищу Техник против 27-летнего Адамеса по прозвищу Caballo Bronco (Борзый конь) состоится в андеркарде противостояния Джервонта Дэвис – Исаак Круз.

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Напомним, Деревянченко трижды претендовал на чемпионский титул в среднем дивизионе, но каждый раз проигрывал решением судей. На пути Сергея к поясу становились Даниэль Джейкобс, Геннадий Головкин и Джермалл Чарло.

При этом за бой с Головкиным в 2019-м Деревянченко получил 5,2 млн долларов, что стало рекордным гонораром среди действующих на тот момент украинских боксеров.

Головкин vs Деревянченко – бой со спорным исходом / Фото: Getty Images

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Сергей Деревянченко / Фото: facebook/Sergiy Derevyanchenko

Что касается Карлоса Адамеса, то он на профи-ринге провел 21 бой – 20 из них выиграл, причем 16 – нокаутом.

Единственное поражение, в ноябре 2019 года, доминиканец потерпел от бразильца Патрика Тейшейры, которому уступил единогласным решением судей. После этого Адамес провел два поединка, в которых одержал досрочные победы.

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"Я рад вернуться в ринг и продолжить путь к чемпионству. Фанатов ждет еще один потрясающий бой", – обещает Деревянченко.

"Моему сопернику лучше быть готовым на все сто, потому что я своих поклонников не разочарую", – говорит, в свою очередь, Адамес.

Ранее мы писали, что Усик боксировал против Деревянченко и даже проигрывал ему.