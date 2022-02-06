Получай, коммунист! Боксер с советской символикой проиграл толстяку

Впрочем, на деле Робинсон оказался далек от своего голливудского прототипа. Двухметровый гигант без шансов уступил сопернику, для которого это был всего лишь второй бой в профи и первая победа.
Еще шесть лет назад Робинсон профессионально занимался футболом, но получил травму лодыжки, из-за чего вынужден был завершить карьеру.
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Во время лечения будущий боксер растолстел до 133 кг, поэтому пошел в местный спортзал, чтобы привести себя в форму. Там он и познакомился с боксом.
Робинсон рассказывал, что Энтони Джошуа звал его к себе в спарринг-партнеры для подготовки к поединку против Тайсона Фьюри, но затем этот бой сорвался, а на Александра Усика он совсем не похож, поэтому сотрудничество прекратилось.
Стив выбрал себе сомнительный образ советского боксера Ивана Драго из франшизы "Рокки", которого сыграл Дольф Лундгрен. Он утверждает, что его часто путают с киногероем.
"Я спрашиваю маму: "Что происходит?" Я не похож ни на папу, ни на маму. Дольф Лундгрен должен связаться со мной, потому что он должен мне кое-какие подарки на день рождения и Рождество", – шутит боксер о своем сходстве с актером.
Несмотря на имидж брутального коммуниста, тело Стива укрыто детскими татуировками героев Диснея. На его теле можно найти тату Короля Льва, Русалочки, Книги Джунглей, Красавицы и Чудовище, пишет skysports.com.