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СЕГОДНЯ Новости спорта Новости бокса

Получай, коммунист! Боксер с советской символикой проиграл толстяку

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
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МаленькийСреднийБольшой
6 февраля, 09:52
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В Кардиффе состоялся боксерский поединок двух малоизвестных боксеров, но внимание зрителей привлек один из них – британец Стив Робинсон примерил на себя имидж Ивана Драго
Стив Робинсон проиграл неизвестному боксеру
Стив Робинсон проиграл неизвестному боксеру / Фото: Коллаж: Сегодня

Впрочем, на деле Робинсон оказался далек от своего голливудского прототипа. Двухметровый гигант без шансов уступил сопернику, для которого это был всего лишь второй бой в профи и первая победа.

Еще шесть лет назад Робинсон профессионально занимался футболом, но получил травму лодыжки, из-за чего вынужден был завершить карьеру.

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Во время лечения будущий боксер растолстел до 133 кг, поэтому пошел в местный спортзал, чтобы привести себя в форму. Там он и познакомился с боксом.

Робинсон рассказывал, что Энтони Джошуа звал его к себе в спарринг-партнеры для подготовки к поединку против Тайсона Фьюри, но затем этот бой сорвался, а на Александра Усика он совсем не похож, поэтому сотрудничество прекратилось.

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Робинсон в лагере Джошуа. Фото: GiveMeSport

Стив выбрал себе сомнительный образ советского боксера Ивана Драго из франшизы "Рокки", которого сыграл Дольф Лундгрен. Он утверждает, что его часто путают с киногероем.

Стив Робинсон и Иван Драго

"Я спрашиваю маму: "Что происходит?" Я не похож ни на папу, ни на маму. Дольф Лундгрен должен связаться со мной, потому что он должен мне кое-какие подарки на день рождения и Рождество", – шутит боксер о своем сходстве с актером.

Несмотря на имидж брутального коммуниста, тело Стива укрыто детскими татуировками героев Диснея. На его теле можно найти тату Короля Льва, Русалочки, Книги Джунглей, Красавицы и Чудовище, пишет skysports.com.

сссрбоксбоксер
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