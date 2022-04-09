Поддержали Зеленский и Кличко: жена Усика объяснила отъезд мужа из Украины

Украинский боксер принесет больше пользы стране на боксерском ринге, считает Екатерина Усик

Екатерина Усик - об отъезде мужа из Украины

С начала полномасштабной войны России против Украины Александр Усик вернулся на родину. Боксер вступил в территориальную оборону Киева для защиты столицы от оккупантов.

Правда, в конце мая Усик решил покинуть Украину и начать подготовку к бою-реваншу против Энтони Джошуа. Прошлой осенью Александр выиграл у британца и стал обладателем чемпионских поясов по версии WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе.

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О причинах такого решения украинца рассказала его жена Екатерина в интервью "PravdaTUT Lviv". Девушка считает, что на ринге ее муж будет более полезен Украине.

"Конечно, я поддерживаю решение Александра. Это его поле боя, Украине нужны победы в любой области, это важно. То есть, он мало что может сделать в стране. Пойти воевать? Окей, но давайте честно: у нас на одно место пять человек. Мужиков столько вернулось, что не всех берут, потому что просто так человеку не дадут ружье. Он должен быть максимально к этому готов. Думаю, все ребята – Вова Кличко, Виталий Кличко и наш президент – поддержали его в том, что, Саня, давай, ты нужен там. Тем более это не просто бой, а поединок за мировое господство в плане бокса. И давайте честно скажем, что война идет у нас. В мире бокса, в Америке, в Англии все хорошо. Когда Саша вдруг решил пойти в тероборону, мне кажется, они испытали небольшой шок. Весь супертяжелый вес встал на паузу".

Напомним, что реванш Джошуа против Усика должен пройти 23 июля. Предполагаемым местом проведения боя является Саудовская Аравия.