Почему Усик хочет уйти от Кличко: менеджер высказал версию

Ближайший бой для Александра Усика будет, скорее всего, не только титульным, но и последним в сотрудничестве с K2 Promotions. Боксер родом из Крыма хочет получить более выгодный контракт, чем имеет сейчас от компании братьев Кличко и промоутера Александра Красюка. Недавно сообщалось, что Арум хочет переманить Усика у братьев Кличко и Хирна.

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Пока сам спортсмен размышляет, его менеджер Эгис Климас в комментарии BoxingUkraineBoxing заявил, что Усик подумает и примет решение уже после следующего поединка:

"Красюк говорит, что у К2 остался еще один бой с Усиком. Хотя по количеству лет контракт закончился еще в ноябре прошлого года. В Америке по закону Мухаммеда Али боксер не может подписать соглашение более, чем на семь лет. Оказалось, в Украине и Германии не существует этого закона... Почему Усик думает уйти? Может, платежи большие влияют. Может, недоволен работой и организацией. Но я дал ему совет принять решение уже после следующего боя в статусе свободного агента".

При этом сам Климас не против продолжить сотрудничество с K2 Promotions:

"Мы очень много работы делаем с Красюком. Он – умный, хорошо понимает бизнес-структуру бокса. Мне с ним работать очень легко и удобно. У него прекрасные дружеские отношения со всеми организациями. У меня нет ни одной претензии к ним. Красюк борется за Усика, ведь понимает, что может остаться без него. При этом он не держит на него зла, а воюет за него".

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