Победы и провалы нашего бокса: Далакян сохранил титул, Ломаченко потерял все

В Украины остался лишь один чемпион на профи-ринге

Уходящий год выдался неоднозначным для украинского бокса. Да чего лукавить, было больше неудач чем успехов. Расскажем и о хорошем, и о плохом.

Артем Далакян

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Единственный наш чемпион мира. 8 февраля Артем победил по очкам Хосбера Переса и четвертый раз защитил пояс WBA в наилегчайшем весе.

Далакян vs Перес / Фото: ua-football

Александр Усик

По очкам победил Дерека Чисору и стал официальным претендентом на титул чемпиона мира по версии WBO. Теперь должен встретиться с Энтони Джошуа, но британец просит отстрочки. Он собрался объединить титулы в бою с Тайсоном Фьюри.

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Бой Усик – Чисора / Фото: matchroomboxing

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Василий Ломаченко

Был в 12 раундах от своей мечты – стать абсолютным чемпионом мира в легком весе. Но провел невзрачный бой с Теофимо Лопесом и проиграл по очкам. Собирается вернуться в апреле-мае, но будет это чемпионский или рейтинговый бой пока лишь приходится гадать.

Реклама Лопес vs Ломаченко / Фото: Top Rank Instagram

Виктор Постол

Был шанс второй раз стать чемпионом. Украинец встречался с Хосе Рамиресом. На кону стояли титулы WBC и WBO в полусреднем весе. Бой вышел конкурентным. Один судья увидел ничью – 114-114, два других отдали победу Рамиресу – 115-113 и 116-112.

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Сергей Деревянченко

Наш средневес уже третий раз пытался стать чемпионом мира. В 2018-м проиграл пояс IBF Дэниелу Джейкобсу, в 2019-м – уступил этот же титул Геннадию Головкину. В сентябре нынешнего года встретился с чемпионом WBC Джермаллом Чарло. И проиграл по очкам.

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Фото twitter.com/ShowtimeBoxing

Александр Гвоздик

Бывший чемпион WBC год назад потерял титул в поединке против Артура Бетербиева. Ожидалось, что Гвоздик еще попытается завоевать пояса, но этим летом он завершил карьеру.

Гвоздик проиграл Бетербиеву техническим нокаутом / Фото: Getty Images

Иван Редкач

Имел шанс стать официальным претендентом на пояс WBC в полусреднем весе. Но проиграл по очкам Дэнни Гарсии.

Дэнни Гарсия vs Иван Редкач / Фото: Getty Images

Ранее мы составили рейтинг легенд профи бокса, которые были чемпионами Олимпийских игр: Али выбросил медаль, а Кличко – продал.

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