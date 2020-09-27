Первый после Усика! Бриедис избил кубинца в бою за трофей Мохаммеда Али

Латвийский боксер не оставил шансов Дортикосу, а после объявления о победе от счастья рухнул на колени

В Мюнхене состоялся финал второго сезона Всемирной боксерской суперсерии (WBSS). В поединке за трофей Мохаммеда Али, проходившем без зрителей, 35-летний латвиец Майрис Бриедис решением судей победил 34-летнего кубинца Юниера Дортикоса – 117:111, 117:111, 114:114.

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Таким образом Майрис Бриедис, доминировавший весь бой над своим кубинским визави, забрал у него титул чемпиона IBF, а также завладел поясом журнала "Ринг", который до этого был вакантным.

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Сразу после объявления результата боя Бриедис упал от счастья на колени, а затем попробовал на зуб трофей Мохаммеда Али. Напомним, первым обладателем этого приза был Александр Усик, который два года назад в Москве единогласным решением судей одолел россиянина Марата Гассиева.

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"Спасибо моей жене и всей Латвии. Моя мечта осуществилась!" – заявил в мюнхенском ринге после победы над Юниером Дортикосом Майрис Бриедис. Отметим, что этот бой должен был состояться еще весной, но дважды переносился из-за ситуации с коронавирусом.

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Эмоции латвийских болельщиков после победы Бриедиса

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Ранее мы писали, что небитый хорват едва не убил соперника на ринге. Филип Хргович, который жаждет драки с Усиком, одержал 11-ю победу на профессиональном ринге.

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