Українська
$ 28,25
32,89
  1. Новости спорта
  2. Новости бокса

Первый после Усика! Бриедис избил кубинца в бою за трофей Мохаммеда Али

27 сентября, 02:25

Олег Люлька Олег Люлька

Латвийский боксер не оставил шансов Дортикосу, а после объявления о победе от счастья рухнул на колени

В Мюнхене состоялся финал второго сезона Всемирной боксерской суперсерии (WBSS). В поединке за трофей Мохаммеда Али, проходившем без зрителей, 35-летний латвиец Майрис Бриедис решением судей победил 34-летнего кубинца Юниера Дортикоса – 117:111, 117:111, 114:114.

Реклама

Читайте также: Бой Деревянченко – Чарло в режиме онлайн

Таким образом Майрис Бриедис, доминировавший весь бой над своим кубинским визави, забрал у него титул чемпиона IBF, а также завладел поясом журнала "Ринг", который до этого был вакантным.

INSTAGRAM

Сразу после объявления результата боя Бриедис упал от счастья на колени, а затем попробовал на зуб трофей Мохаммеда Али. Напомним, первым обладателем этого приза был Александр Усик, который два года назад в Москве единогласным решением судей одолел россиянина Марата Гассиева.

INSTAGRAM

"Спасибо моей жене и всей Латвии. Моя мечта осуществилась!" – заявил в мюнхенском ринге после победы над Юниером Дортикосом Майрис Бриедис. Отметим, что этот бой должен был состояться еще весной, но дважды переносился из-за ситуации с коронавирусом.

Реклама

Эмоции латвийских болельщиков после победы Бриедиса

INSTAGRAM

Видео чемпионских раундов боя Бриедис – Дортикос

Реклама

Ранее мы писали, что небитый хорват едва не убил соперника на ринге. Филип Хргович, который жаждет драки с Усиком, одержал 11-ю победу на профессиональном ринге.

Смотрите, как дерутся самые габаритные боксеры

Самого толстого боксера нокаутировали во втором раунде Видео: Twitter

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

бокс Мохаммед Али Майрис Бриедис WBSS Юниер Дортикос

Источник: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Усик устроил пляски возле особенной машины: видео
Усик устроил пляски возле особенной машины: видеоБокс
Усик сдал экзамены в университет внутренних дел (фото)
Усик сдал экзамены в университет внутренних дел (фото)Бокс
Усика избили на тренировке, а он лежал на ринге и звал Чисору
Усика избили на тренировке, а он лежал на ринге и звал ЧисоруБокс
Отправил под канаты! Наследник Кличко брутально нокаутировал испанца (видео)
Отправил под канаты! Наследник Кличко брутально нокаутировал испанца (видео)Бокс
"Это скотство": Селезнев заступился за Усика в вопросе КрымаБокс
Ломаченко с мясом: Вася набирает вес перед Лопесом (фото)
Ломаченко с мясом: Вася набирает вес перед Лопесом (фото)Бокс

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять