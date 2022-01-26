Переплюнет Усика и Ломаченко: 20-летний украинец проведет чемпионский бой

Непобедимый украинец встретится с 22-летним французом Миланом Пратом. Бой пройдет в Нанте.

На счету Штонды семь побед на профессиональном ринге. В предыдущем поединке 20-летний украинец победил итальянца Франческо Леззи единогласным решением судей.

"Мы делаем все возможное, чтобы наш боксер подошел к поединку в лучшей форме, как физической, так и психологической. Мы верим, что Богдан вернется в Украину с победой.

У него достойный соперник. Высокий, бьющий, с прекрасной антропометрией", – делится ожиданиями от боя генеральный менеджер B1 Promotions Алон Нойман.