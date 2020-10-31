Перед выходом на бой с Усиком Чисора попрощался со своей семьей (видео)

За считанные минуты до начала поединка британец сделал звонок своим родным

Появились кадры из раздевалки британского боксера Дерека Чисора перед выходом на бой с украинцем Александром Усиком, который состоится сегодня ночью в Лондоне на "Уэмбли Арене". Онлайн боя Усик – Чисора проходит на нашем сайте.

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Где смотреть бой Усик – Чисора

На видео, опубликованном в Instagram Дерека Чисоры уже за считанные минуты до боя с Усиком, он по телефону прощается со своей семьей. "Люблю вас. Бай-бай!" – говорит британец родным, а в ответ слышен женский голос и детский писк.

Отметим, что личная жизнь 36-летнего Дерека Чисоры строго засекречена. Однако известно, что за спиной супертяжа минимум два неудачных опыта создания отношений. В частности, он семь месяцев встречался с эффектной 25-летней блондинкой Ялдой Контратчи, пока в 2010 году не поднял руку на уроженку Ирана в приступе ревности, обнаружив на ее телефоне текстовые сообщения от другого мужчины. Тогда Дерек чудом избежал заключения в тюрьму, отделавшись 12 неделями лишения свободы условно.

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Ранее менеджер Чисоры раскрыл очень интимную подробность перед боем с Усиком. Ради победы над украинцем британский боксер отказался от секса. Воздержание длилось шесть недель.

Усик, тренировки перед Чисорой Видео: USYK17

Все подробности в спецтеме Бой Усика

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