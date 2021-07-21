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Перебоксирует на классе: непобедимый украинец уверен в победе Усика над Джошуа

Александр Трикиша Александр Трикиша
21 июля, 09:57
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Александру Усику по силам победить Энтони Джошуа. Так считает украинский боксер Олег Малиновский. Он назвал сильные стороны украинца
Александр Усик
Александр Усик / Фото: Instagram

Александр Усик и Энтони Джошуа официально встретятся 25 сентября в Лондоне. Непобедимый украинец Малиновский выделил три фактора, которые помогут Усику одолеть чемпиона:

  • Использовать свою скорость. Нужно сделать акцент на скорости, подвижности и передвижениях в целом.
  • Бить как можно больше. Усику необходимо сделать акцент на большом количестве ударов. Он всегда их выбрасывает много, а сейчас это будет его преимуществом.
  • Не застаиваться. Усику нужно постоянно подходить-отходить, работать на своей дистанции.

Александр Усик
Александр Усик / Фото: Instagram

Малиновский уверен, что Усик намного сильнее Джошуа и легко перебоксирует британца просто на классе.

"Я считаю, что бой Усик – Джошуа будет интересным и зрелищным поединком для зрителей. Тем более для тех болельщиков, которые разбираются в боксе. Думаю, что Саша просто перебоксирует Джошуа на классе. Он на голову выше", – добавил Малиновский в интервью Tribuna.

Кстати, ранее появилась информация, что Джошуа так просто не отдаст Усику пояса. Стали известны детали контракта. История будет иметь продолжение, если победит украинский боксер.

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