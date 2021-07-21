Перебоксирует на классе: непобедимый украинец уверен в победе Усика над Джошуа

Александр Усик и Энтони Джошуа официально встретятся 25 сентября в Лондоне. Непобедимый украинец Малиновский выделил три фактора, которые помогут Усику одолеть чемпиона:
- Использовать свою скорость. Нужно сделать акцент на скорости, подвижности и передвижениях в целом.
- Бить как можно больше. Усику необходимо сделать акцент на большом количестве ударов. Он всегда их выбрасывает много, а сейчас это будет его преимуществом.
- Не застаиваться. Усику нужно постоянно подходить-отходить, работать на своей дистанции.
Малиновский уверен, что Усик намного сильнее Джошуа и легко перебоксирует британца просто на классе.
"Я считаю, что бой Усик – Джошуа будет интересным и зрелищным поединком для зрителей. Тем более для тех болельщиков, которые разбираются в боксе. Думаю, что Саша просто перебоксирует Джошуа на классе. Он на голову выше", – добавил Малиновский в интервью Tribuna.
Кстати, ранее появилась информация, что Джошуа так просто не отдаст Усику пояса. Стали известны детали контракта. История будет иметь продолжение, если победит украинский боксер.