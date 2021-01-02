Отец Ломаченко тоже в пролете: назван лучший тренер 2020 года

Авторитетный журнал The Ring признал Теофимо Лопеса-старшего лучшим тренером 2020 года. Под его руководством Теофимо Лопес-младший победил украинца Василия Ломаченко и стал абсолютным чемпионом мира в легком весе – американцу принадлежат пояса WBC, WBA, IBF и WBO.

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Ранее мы писали, что обидчик Ломаченко стал лучшим боксером года, но титул пришлось разделить. The Ring не смог выбрать №1 между Лопесом и Фьюри.

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На днях Лопес-старший рассказал FightHype, что Теофимо не собирается давать реванш украинцу: "Сейчас для нас нет пределов. Мы даже не берем в расчет Ломаченко. Мы думаем о Хосе Рамиресе, о завоевании титулов, о денежных боях. Например, поединке с Джорджом Камбососом в Австралии. 65 тысяч зрителей на стадионе – это было бы сумасшествием. Теофимо станет первым молодым боксером, который заработает 10 миллионов долларов за бой".

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