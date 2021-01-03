Отца Ломаченко приравняли к девушке легкого поведения: бывший тренер Усика вскипел

Бывший тренер Александра Усика американец Джеймс Али Башир рассказал о конфликте, который произошел у него с VIP-окружением боксера в последнем тренировочном лагере вместе с украинцем.

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"Один раз во время тренировки мне пришлось повысить голос на всех, кто был в комнате, потому что люди продолжали разговаривать, пока я пытался учить. Я повысил голос на всех – там был отец Ломаченко, Эгис Климас (менеджер Усика) и другие "групи" (термин, обозначающий поклонниц, которые сопровождают своих кумиров, стремясь оказывать им сексуальные услуги)"

Александр Усик и Джеймс Али Башир / Фото: K2 Promotions

"Я называю их так, потому что они говорили разные вещи, пока я пытался учить. Все эти люди вместе взятые не имели и 30 лет в боксе, поэтому я повысил голос и сказал: "Заткнитесь нахрен, я пытаюсь учить". Тогда все в комнате замолчали и посмотрели на меня. Да, я сказал это всем в комнате"

Реклама Александр Усик вместе с Анатолием и Василием Ломаченко / Фото: Instagram

"Я был зол, потому что они вывели меня из себя. У них не было права болтать, когда я пытался объяснить Усику, как делать то или иное. Они – "групи", у них не было дел там, они только разговаривали. Мне это не понравилось", – цитирует бывшего тренера Александра Усика Джеймса Али Башира Tribuna со ссылкой на YouTube-канал BWTM SPORTS & GAMING

Александр Усик с Василием и Анатолием Ломаченко / Фото: Instagram

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Отметим, что Усик и Башир прекратили сотрудничество в начале 2017 года. Последний бой под руководством американского специалиста украинец провел в декабре 2016-го, нокаутировав в 9-м раунде южноафриканца Табисо Мчуну.

Смешное видео с танцующим Александром Усиком Видео: Instagram

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