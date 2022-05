Оставайтесь громкими! Кличко записал важное сообщение

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Владимир Кличко призвал мировую общественность не молчать о военных действиях в Украине. Боксер считает, что люди уже привыкают к войне. Ранее Кличко объяснил снос памятника в Киеве: "Ты не насилуешь сестру".

Russian troops of aggression do not get tired of killing.

They are counting on the fact that the world is getting tired of this war.

Stay loud! Show your solidarity!#WeAreAllUkrainians#FreeUkraine#StandWithUkraine#StopTheWar