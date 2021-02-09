Осталось второе ухо! Тайсон и Холифилд подписали контракт на третий бой

Известный американский боксер Заб Джуда уверяет, что все будет по-настоящему

В ноябре Майк Тайсон шокировал главу UFC своей формой после возвращения в рингв ничейном бою с Роем Джонсом. А теперь собирается провести третий поединок против бывшего чемпиона мира в двух весовых категориях Эвандера Холифилда. Об этом рассказал известный американский боксер Заб Джуда.

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"Бой состоится, все согласовано. Майк Тайсон против Эвандера Холифилда: часть третья – потрясающе. Нужно посмотреть первые два их боя, и нет никаких сомнений, почему захочется посмотреть их третью встречу в ринге. Контракт подписан. Майк и Эвандер тренируются ежедневно. Оба выйдут в ринг, чтобы сделать свою работу. Все будет по-настоящему", – цитирует Джуду metro.co.uk.

Эвандер Холифилд в бою с Майком Тайсоном / Фото: Reuters

Издание отмечает, что арабские шейхи из Дубая готовы заплатить 200 миллионов фунтов стерлингов за организацию этого поединка.

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Напомним, что боксеры встречались в ринге дважды – в 1996 и 1997 годах. В первом бою Тайсон проиграл техническим нокаутом в 11-м раунде, во втором "Железного Майка" дисквалифицировали за то, что откусил часть правового уха соперника. Тайсон остался без чемпионского пояса, боксерской лицензии на год и заплатил 3 млн долларов штрафа.

Смотрите, как Майк Тайсон и Рой Джонс вели себя на церемонии взвешивания

Взвешивание и дуэль взглядов Тайсон – Джонс

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