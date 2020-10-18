Українська
$ 28,34
33,18
  1. Новости спорта
  2. Новости бокса

"Она не смотрела бой": реакция на оценки женщины-судьи боя Ломаченко – Лопес

18 октября, 10:50

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Все служители Фемиды отдали преимущество парню из Сальвадора, но по-разному

Украинец Василий Ломаченко проиграл американцу Теофимо Лопесу и лишился всех своих поясов чемпиона мира в легком весе. Наш боксер уступил молодому парню из Бруклина по очкам.

Реклама

Все трое судей решили, что победил Лопес, однако их оценки существенно разнились. Особенно всех потрясла судья-женщина Джули Ледерман, которая выставила 119:109. По ее мнению, Теофимо выиграл 11 раундов, а Василий – только один, 11-й.

Многие эксперты возмутились таким подходом, не говоря о команде Ломаченко. А 88-летний промоутер Боб Арум сообщил, что лично он отдал "викторию" с небольшим перевесом Лопесу. Его слова приводит инсайдер Майк Коппинджер:

"Лопес победил, я насчитал 7:5 [по раундам]. Я могу также понять 8:4. Но вы не можете выставлять счет 11:1, если вы смотрели бой. Девятый, 10-й и 11-й раунды не были "близкими". Я буду просить комиссию не назначать Джули Ледерман на поединки".

Джули Ледерман живет в Нью-Йорке, ей 52 года, судейством занимается с 1996 года. Два года назад она работала на бое Василия с венесэульцем Хорхе Линаресом, в котором украинец нокаутировал соперника в 10-м раунде. Тогда на ее записках был счет 85:85, а у Стива Вайсфельда (также на бое с Лопесом работал) – 86:84 в пользу украинца.

Реклама

Читайте также о том, что Лопес перебоксировал Ломаченко (статистика).

Недавно Лома и Гвоздик жарили ребрышки в США:

Ломаченко жарит ребрышки у Гвоздика Видео: Instagram

Все подробности в спецтеме Бой Ломаченко

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Ломаченко – Лопес: онлайн боя за три чемпионских титула
Ломаченко – Лопес: онлайн боя за три чемпионских титулаБокс
Ломаченко – Лопес: где смотреть бой и когда начало
Ломаченко – Лопес: где смотреть бой и когда началоБокс
Ломаченко – Лопес: прогноз букмекеров. Кто победит и когда завершится бой
Ломаченко – Лопес: прогноз букмекеров. Кто победит и когда завершится бойБокс
Ломаченко отреагировал на свое поражение Лопесу в объединительном бою
Ломаченко отреагировал на свое поражение Лопесу в объединительном боюБокс
"Как бы Ломаченко не отправил Лопеса в кому": прогноз экс-звезды "Динамо" на бой годаБокс
Лопес перебоксировал Ломаченко. Он бил чаще, хотя украинец точнее (статистика)
Лопес перебоксировал Ломаченко. Он бил чаще, хотя украинец точнее (статистика)Бокс

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять