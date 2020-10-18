"Она не смотрела бой": реакция на оценки женщины-судьи боя Ломаченко – Лопес

Все служители Фемиды отдали преимущество парню из Сальвадора, но по-разному

Украинец Василий Ломаченко проиграл американцу Теофимо Лопесу и лишился всех своих поясов чемпиона мира в легком весе. Наш боксер уступил молодому парню из Бруклина по очкам.

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Все трое судей решили, что победил Лопес, однако их оценки существенно разнились. Особенно всех потрясла судья-женщина Джули Ледерман, которая выставила 119:109. По ее мнению, Теофимо выиграл 11 раундов, а Василий – только один, 11-й.

Многие эксперты возмутились таким подходом, не говоря о команде Ломаченко. А 88-летний промоутер Боб Арум сообщил, что лично он отдал "викторию" с небольшим перевесом Лопесу. Его слова приводит инсайдер Майк Коппинджер:

"Лопес победил, я насчитал 7:5 [по раундам]. Я могу также понять 8:4. Но вы не можете выставлять счет 11:1, если вы смотрели бой. Девятый, 10-й и 11-й раунды не были "близкими". Я буду просить комиссию не назначать Джули Ледерман на поединки".

Джули Ледерман живет в Нью-Йорке, ей 52 года, судейством занимается с 1996 года. Два года назад она работала на бое Василия с венесэульцем Хорхе Линаресом, в котором украинец нокаутировал соперника в 10-м раунде. Тогда на ее записках был счет 85:85, а у Стива Вайсфельда (также на бое с Лопесом работал) – 86:84 в пользу украинца.

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