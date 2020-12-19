"Он знает". Лопес ответил Ломаченко на обвинения в "заряженности" судей

Американец считает, что судьи его с Василием поединка не заслуживают ничего, кроме благодарности

Чемпион WBA, IBF и WBO в легком весе Теофимо Лопес отреагировал на слова бывшего обладателя этих поясов Василия Ломаченко, который заявил, что в их недавнем бою "судьи были заряжены на победу Лопеса".

"Спасибо судьям за их работу. Он знает, и я знаю", – написал Лопес у себя в Twitter

"Ломаченко оправдывает свое поражение отмазками уровня Деонтея Уайлдера", – пишут под твитом Теофимо фолловеры Лопеса

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Теофимо Лопес – Василий Ломаченко / Фото: Top Rank Instagram

Напомним, 17 октября в Лас-Вегасе Лопес победил Ломаченко единогласным решением судей – 116:112, 119:109, 117:111. Украинец с такими оценками категорически не согласен.

"Раз пять пересмотрел бой и считаю, что не проиграл Лопесу. 1, 3, 4, 5 раунды его. Шестой под вопросом, пусть будет его. 2, 7-11 раунды – мои, 12-й отдаю ему. У нас ничья. А если мы имеем ничью, то смотрим негласное правило чемпионатов мира по боксу – берем чемпионские раунды. 10-11 выиграл я, 12 – он. Счет 2:1", – считает себя победителем того боя Ломаченко

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Ранее Ломаченко заявил, что хочет реванша с Лопесом. "Это будет точка в моей карьере, если я проиграю, и точка – если я забираю все пояса", – говорит Василий.

Ломаченко после операции на плече

Ломаченко после операции на плече Видео: lomus_official

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