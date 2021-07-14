Он не утонул. Стала известна причина смерти сына легенды бокса

Полиция Дубая заявила, что боксер Себастьян Юбенк умер от обширного сердечного приступа, а не утонул, как все считали изначально

Себастьян Юбенк и Сальма Абделати

На прошлой неделе стало известно о смерти британского боксера Себастьяна Юбенка. Тогда сообщалось, что спортсмен утонул во время отдыха в Дубае за несколько дней до своего 30-летия.

Но теперь стала известная настоящая причина смерти Юбенка. "Полиция Дубая заявила, что Себастьян трагически скончался от обширного сердечного приступа, находясь в море. Вероятно, его нельзя было бы спасти, даже если бы он был вне воды.

Найдены доказательства ранее существовавшего сердечного заболевания, о котором мы все не знали", – сказала вдова Сальма Абделати.

Себастьян провел на профессиональном ринге два боя и оба выиграл, прежде чем перейти в ММА, где успел провести только один бой. У него осталась жена Сальма и сын Рахим, появившийся на свет лишь месяц назад.

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Всего у Криса Юбенка-старшего было четыре ребенка – Крис Юбенк-младший, Себастьян, Эмили и Иосиф.

Крис Юбенк-старший выступал в средней, второй средней, полутяжелой и первой тяжелой весовых категориях. Он был чемпионом мира по версии WBO в среднем весе и втором среднем весе. За свою карьеру одержал 45 побед и потерпел пять поражений, при этом, он не проигрывал на протяжении первых 10 лет в профи.

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