Объявили первый титульный бой в категории, созданной под Усика

Всемирный боксерский совет назначил первый официальный бой в "бриджервейте". Напомним, в ноябре WBC ввел новую весовую категорию – в честь шестилетнего героя. Этот вес (до 101,7 кг) создан для боксеров, которые переросли "крузервейт" (до 91 кг), но явно уступают по габаритам многим супертяжеловесам. Ярким примером таких боксеров считается украинец Александр Усик.

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Правда, пока что бывший чемпион сосредоточен на будущем в самой престижной категории. А вот в новом весе титульный бой пройдет между бельгийцем Билалом Лаггуном и южноафриканцем Кевином Лереной. За пояс WBC Silver парни поспорят 13 марта 2021 года в городе Кемптон-Парк (ЮАР). Об этом сообщил сайт BoxingScene.

До этого оба успешно выступали в весе до 91 кг. 28-летний Лерена выиграл 26 из 27 боев, даже завоевав пояс не очень авторитетной организации IBO. Его ровесник из Бельгии также имеет хорошую статистику – 26 побед, по две ничьи и поражения. Оба переросли "крузервейт" и теперь станут первопроходцами в новой категории.

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Усик, тренировки перед Чисорой Видео: USYK17

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