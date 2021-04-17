Обидчик Ломаченко в футболке мафиози заглянул сопернику в глаза и сказал ему теплые слова

Американец Теофимо Лопес и австралиец Джордж Камбосос провели дуэль взглядов перед поединком, запланированным на 5 июня 2021 года в Майами

Чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес наконец-то определился с датой и соперником на следующий поединок. Как известно, Лопес окончательно отшил Ломаченко с реваншем. 23-летний американец точно встретится с 27-летним австралийцем Джорджем Камбососом. Собственно, об этом говорили и раньше, но теперь парни официально назвали дату и провели дуэль взглядов.

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Непобедимые боксеры выйдут на ринг в Майами 5 июня. На кону будут стоять чемпионские пояса по версиям трех из четырех самых влиятельных боксерских организаций: WBO, WBA, IBF. И если ранее Лопес и Камбосос довольно уважительно отзывались друг о друге, то на дуэли взглядов проявляли агрессивность.

До рукопашной дело не дошло, но теплыми словами они обменялись. При этом Джордж почувствовал себя победителем после того, как Теофимо, который пришел на встречу в футболке с изображением дона Карлеоне из культового фильма "Крестный отец", первым отвел взгляд в сторону.

На профессиональном ринге у Лопеса 16 побед (12 – досрочных), у Камбососа – 19 (10).

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Ранее палач Ломаченко надел футболку с трезубцем и прокричал "Слава Украине!"

Вспомним, как Теофимо с юмором сдавал тест на коронавирус:

Теофимо Лопес, тест на коронавирус Видео: Top Rank Instagram

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