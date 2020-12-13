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Об Усике и не вспомнили: Джошуа назвал имя следующего соперника

13 декабря, 02:25

Александр Трикиша Александр Трикиша

Суперпоединок двух британских чемпионов стал еще ближе

После победы над болгарином Кубратом Пулевым чемпион мира по версиям WBA, IBF, WBO, IBO в супертяжелом весе британец Энтони Джошуа подтвердил, что хочет бой против своего соотечественника Тайсона Фьюри, который владеет титулом WBC. Напомним, Джошуа нокаутировал Пулева в девятом раунде.

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После боя Джошуа заявил: "Я начал эту игру в 2013 году, конечно, я хочу принять вызов, если этот вызов – Тайсон Фьюри, пусть это будет Тайсон Фьюри".

Намерения провести объединительный бой подтвердил и промоутер Джошуа Эдди Хирн.

"Мы знаем, что нам нужно делать. Мы собираемся быть дружелюбными, мы будем хорошими. Мы собираемся заставить Фьюри драться прямо сейчас. Он этого хочет, он лучший тяжеловес в мире. Речь идет о наследии, давайте сделаем это!

Это единственный бой в боксе, это самый большой бой в боксе, это самый большой бой в истории британского бокса", – добавил Хирн.

Ни Джошуа, ни Хирн ни слова не проронили об украинце Александре Усике, а это значит, что бой против него не входит в планы британца, по крайне мере, сейчас. Впрочем, считаться с Усиком Джошуа все же придется, ведь он – обязательный претендент на титул WBO. Существует вариант, при котором Энтони откажется от пояса ради боя с Фьюри. В этом случае его могут разыграть между собой Усик и Джо Джойс.

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Что касается Фьюри, то он не заставил ждать с ответом. На своей странице в Twitter Тайсон поделился коротким видео, на котором заявил, что хочет боя с Джошуа и нокаутирует его за три раунда.

Джошуа едва не подрался с Пулевым во время дуэли взглядов:

Джошуа едва не подрался с Пулевым во время дуэли взглядов Видео: Reuters

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бокс Тайсон Фьюри Энтони Джошуа

Источник: Сегодня|Спорт

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